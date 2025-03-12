Зіткнення суден біля берегів Британії: затриманий капітан контейнеровоза – росіянин

Капітан контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії, повідомили власники судна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними судноплавної компанії Ernst Russ, інші члени екіпажу були громадянами Росії та Філіппін.

Це стало відомо після того, як напередодні поліція повідомила про затримання однієї особи за підозрою у вбивстві з необережності у зв'язку з інцидентом на морі.

Поліція Гамберсайда повідомила, що 59-річний чоловік перебуває під вартою для проведення розслідування, а офіцери розмовляють з причетними, щоб з'ясувати, що сталося.

У поліції додали, що слідчі почали кримінальне розслідування причин зіткнення суден Stena Immaculate і Solong біля узбережжя Східного Йоркшира в понеділок і співпрацюють з Агентством морської та берегової охорони.

Судно Stena Immaculate перевозило авіаційне паливо і на момент зіткнення було зафрахтоване американськими військовими.

Нагадаємо, аварія сталась вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі – зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.

Один з членів екіпажу вантажного судна вважається зниклим безвісти.