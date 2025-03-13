В Британии заявили, что последствия аварии танкера у побережья локализованы

Последствия аварии танкера у английского побережья, которая произошла утром 10 марта, "достаточно локализованы".

Об этом заявил в четверг, 13 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказал Стармер, пока "ситуация достаточно локализована".

"Что касается причин, то их еще предстоит выяснить. Процесс запущен, но мы должны докопаться до сути", – сказал он.

Напомним, авария произошла утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море – столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

Авиационное топливо с танкера в результате аварии попало в море.

Один из членов экипажа грузового судна считается пропавшим без вести и скорее всего погиб.

А владельцы судна рассказали, что капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером в Северном море у берегов Британии, является гражданином России.