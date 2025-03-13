ЗМІ злили правила коаліційних переговорів у Німеччині. Одне з правил – ніяких зливів

Видання Politico отримало доступ до внутрішніх правил проведення переговорів про коаліцію в Німеччині, які регулюють всі аспекти – від публічної поведінки переговірників до організаційних питань.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конфіденційний документ, що описує коаліційні переговори між консервативним блоком ХДС/ХСС і Соціал-демократичною партією (СДПН), має на меті запобігти хаотичним, схильним до витоків переговорам 2021 року.

Серед іншого, переговірники запровадили суворий контроль над ЗМІ: жодних заяв для преси, жодних витоків інформації та знімків у соціальних мережах, пише Politico.

В організаційному плані, ідеться в публікації, всі напрацювання робочих груп коаліції мають проходити через центральний керівний комітет, перш ніж потрапити до лідерів партій.

Правила поширюються навіть на те, що учасники переговорів будуть їсти, стверджує Politico.

Якщо зустрічі відбуваються за межами штаб-квартири партії, їжу мають замовляти через визначеного постачальника, а рахунки мають бути адресовані лише федеральному офісу ХДС, який згодом перерозподілить витрати.

Крім того, фінансові пропозиції мають бути задокументовані, а суперечки – вирішуватися на найнижчому можливому рівні, аби звести до мінімуму драматичні сутички, якими страждав попередній уряд.

Правила також чітко регламентують строки роботи коаліції. Робочі групи повинні представити перші проєкти порядку денного до 16 березня, а всі переговори мають завершитися 24 березня рівно о 17:00.

Минулого тижня ХДС/ХСС та СДПН заявили про погоджений документ, що закладає основу для подальших перемовин про формування уряду.

Це сталось менш ніж за два тижні після дострокових федеральних виборів у Німеччині, де консерватори здобули більшість.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.