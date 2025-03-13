Издание Politico получило доступ к внутренним правилам проведения переговоров о коалиции в Германии, которые регулируют все аспекты – от публичного поведения переговорщиков до организационных вопросов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конфиденциальный документ, описывающий коалиционные переговоры между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ), имеет целью предотвратить хаотичные, склонные к утечкам переговоры 2021 года.

Среди прочего, переговорщики ввели строгий контроль над СМИ: никаких заявлений для прессы, никаких утечек информации и снимков в социальных сетях, пишет Politico.

В организационном плане, говорится в публикации, все наработки рабочих групп коалиции должны проходить через центральный руководящий комитет, прежде чем попасть к лидерам партий.

Правила распространяются даже на то, что участники переговоров будут есть, утверждает Politico.

Если встречи проходят за пределами штаб-квартиры партии, еду должны заказывать через определенного поставщика, а счета должны быть адресованы только федеральному офису ХДС, который впоследствии перераспределит расходы.

Кроме того, финансовые предложения должны быть задокументированы, а споры – решаться на самом низком возможном уровне, чтобы свести к минимуму драматические схватки, которыми страдало предыдущее правительство.

Правила также четко регламентируют сроки работы коалиции. Рабочие группы должны представить первые проекты повестки дня до 16 марта, а все переговоры должны завершиться 24 марта ровно в 17:00.

На прошлой неделе ХДС/ХСС и СДПГ заявили о согласованном документе, который закладывает основу для дальнейших переговоров о формировании правительства.

Это произошло менее чем через две недели после досрочных федеральных выборов в Германии, где консерваторы получили большинство.

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