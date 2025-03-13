Росія оголосила "помсту" Європі за останній пакет санкцій ЄС

Росія у відповідь на ухвалення Європейським Союзом 16-го пакета санкцій вирішила заборонити вʼїзд на свою територію низці представників євроінституцій.

Про це, як пише "Європейська правда", російське Міністерство закордонних справ оголосило 13 березня.

Під так звані санкції РФ потрапили представники "силових відомств, державних і комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, відповідальних за надання військової допомоги Україні".

Також у повідомленні МЗС Росії згадані представники євроструктур і державних органів країн ЄС, причетних до "переслідування російських посадовців за незаконні арешти та вивезення людей з українських територій", і "окремі представники" структур Ради Європи.

"Ворожі акції проти Російської Федерації не залишаться без відповіді", – обіцяє відомство Сергєя Лаврова.

Нагадаємо, 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України був ухвалений Євросоюзом 24 лютого – у третю річницю повномасштабного нападу 2022 року.

Тим часом Угорщина погрожує зірвати продовження низки санкцій проти Росії, термін дії яких закінчується 15 березня.

Детально про ситуацію із санкціями читайте у статті кореспондентки "ЄвроПравди" у Брюсселі Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС