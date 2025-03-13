Россия объявила "месть" Европе за последний пакет санкций ЕС

Россия в ответ на принятие Европейским Союзом 16-го пакета санкций решила запретить въезд на свою территорию ряду представителей евроинституций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российское Министерство иностранных дел объявило 13 марта.

Под так называемые санкции РФ попали представители "силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине".

Также в сообщении МИД России упомянуты представители евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к "преследованию российских чиновников за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", и "отдельные представители" структур Совета Европы.

"Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа", – обещает ведомство Сергея Лаврова.

Напомним, 16-й пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины был принят Евросоюзом 24 февраля – в третью годовщину полномасштабного нападения 2022 года.

Тем временем Венгрия угрожает сорвать продление ряда санкций против России, срок действия которых истекает 15 марта.

Подробно о ситуации с санкциями читайте в статье корреспондента "ЕвроПравды" в Брюсселе Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС.