У Бельгії переконують, що краще тримати росактиви замороженими, а не конфіскувати

Посол Бельгії в Україні Люк Якобс розповів, які переваги отримує Україна від того, що велика частина активів Центрального банку Росії "знерухомлена".

Про це він сказав у інтерв’ю Укрінформу, пише "Європейська правда".

Послу нагадали про те, що у Бельгії зберігається найбільша частка заморожених активів Росії й неодноразово десятки законодавців зверталися до короля Бельгії Філіпа із закликом публічно підтримати вилучення російських активів на 250 млрд євро на підтримку України.

Відтак його запитали, наскільки ця ідея підтримується бельгійською громадськістю та урядом.

У відповідь на це бельгійський дипломат уточнив, що основна маса активів у Бельгії – це саме знерухомлені активи.

"Тобто припинені транзакції, пов’язані із Центральним банком РФ. Для знерухомлення існує інша правова основа, ніж для заморожування приватних активів", – сказав він.

За словами Якобса, було б неправильно казати, що знерухомлені активи "просто лежать без руху".

"Вони генерують гроші, відсотки. І ці відсотки вже використовуються для того, щоб Україна могла гасити кредити, надані Групою семи. Ці позики допомагають Україні підтримувати її економіку та воєнні зусилля", – пояснив він.

Дипломат наголосив, що конфіскування цих грошей, фактично, "вб’є гуску, що несе золоті яйця", забравши стале джерело грошей для України.

"До речі, так вважає не лише Бельгія, а й інші країни, в яких зосереджені значні обсяги російських активів. Крім того, ці активи надзвичайно важливо зберегти як важіль впливу на РФ у рамках майбутніх мирних переговорів, коли йтиметься про компенсацію шкоди, завданої Україні", – сказав він.

Якобс додав, що окрім цього, конфіскація може нести серйозні ризики з точки зору фінансової стабільності, юридичних ризиків тощо.

"Тобто Бельгія та інші країни ЄС, які підуть тим самим шляхом, можуть постраждати у ході потенційних судових процесів", – додав він.

Нещодавно десятки європейських депутатів закликали Бельгію конфіскувати російські активи, заморожені під її юрисдикцією.

А 13 березня національні збори Франції ухвалили резолюцію, в якій закликають посилити підтримку України і вилучити заморожені російські активи.

Більше про поточну ситуацію навколо санкцій та росактивів читайте у матеріалі "ЄвроПравди": "Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС"