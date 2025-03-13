В Бельгии убеждают, что лучше держать росактивы замороженными, а не конфисковать
Посол Бельгии в Украине Люк Якобс рассказал, какие преимущества получает Украина от того, что большая часть активов Центрального банка России "обездвижена".
Об этом он сказал в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда".
Послу напомнили о том, что в Бельгии сохраняется наибольшая доля замороженных активов России и неоднократно десятки законодателей обращались к королю Бельгии Филиппу с призывом публично поддержать изъятие российских активов на 250 млрд евро в поддержку Украины.
Поэтому его спросили, насколько эта идея поддерживается бельгийской общественностью и правительством.
В ответ на это бельгийский дипломат уточнил, что основная масса активов в Бельгии – это именно обездвиженные активы.
"То есть приостановленные транзакции, связанные с Центральным банком РФ. Для обездвиживания существует другая правовая основа, чем для замораживания частных активов", – сказал он.
По словам Якобса, было бы неправильно говорить, что обездвиженные активы "просто лежат без движения".
"Они генерируют деньги, проценты. И эти проценты уже используются для того, чтобы Украина могла гасить кредиты, предоставленные "Группой семи". Эти займы помогают Украине поддерживать ее экономику и военные усилия", – пояснил он.
Дипломат подчеркнул, что конфискация этих денег, фактически, "убьет гуся, несущего золотые яйца", забрав постоянный источник денег для Украины.
"Кстати, так считает не только Бельгия, но и другие страны, в которых сосредоточены значительные объемы российских активов. Кроме того, эти активы чрезвычайно важно сохранить как рычаг влияния на РФ в рамках будущих мирных переговоров, когда речь пойдет о компенсации ущерба, нанесенного Украине", – сказал он.
Якобс добавил, что кроме этого, конфискация может нести серьезные риски с точки зрения финансовой стабильности, юридических рисков и тому подобное.
"То есть Бельгия и другие страны ЕС, которые пойдут тем же путем, могут пострадать в ходе потенциальных судебных процессов", – добавил он.
Недавно десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать российские активы, замороженные под ее юрисдикцией.
А 13 марта национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой призывают усилить поддержку Украины и изъять замороженные российские активы.
Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале "ЕвроПравды": "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС"