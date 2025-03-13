В Бельгии убеждают, что лучше держать росактивы замороженными, а не конфисковать

Посол Бельгии в Украине Люк Якобс рассказал, какие преимущества получает Украина от того, что большая часть активов Центрального банка России "обездвижена".

Об этом он сказал в интервью Укринформу, пишет "Европейская правда".

Послу напомнили о том, что в Бельгии сохраняется наибольшая доля замороженных активов России и неоднократно десятки законодателей обращались к королю Бельгии Филиппу с призывом публично поддержать изъятие российских активов на 250 млрд евро в поддержку Украины.

Поэтому его спросили, насколько эта идея поддерживается бельгийской общественностью и правительством.

В ответ на это бельгийский дипломат уточнил, что основная масса активов в Бельгии – это именно обездвиженные активы.

"То есть приостановленные транзакции, связанные с Центральным банком РФ. Для обездвиживания существует другая правовая основа, чем для замораживания частных активов", – сказал он.

По словам Якобса, было бы неправильно говорить, что обездвиженные активы "просто лежат без движения".

"Они генерируют деньги, проценты. И эти проценты уже используются для того, чтобы Украина могла гасить кредиты, предоставленные "Группой семи". Эти займы помогают Украине поддерживать ее экономику и военные усилия", – пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что конфискация этих денег, фактически, "убьет гуся, несущего золотые яйца", забрав постоянный источник денег для Украины.

"Кстати, так считает не только Бельгия, но и другие страны, в которых сосредоточены значительные объемы российских активов. Кроме того, эти активы чрезвычайно важно сохранить как рычаг влияния на РФ в рамках будущих мирных переговоров, когда речь пойдет о компенсации ущерба, нанесенного Украине", – сказал он.

Якобс добавил, что кроме этого, конфискация может нести серьезные риски с точки зрения финансовой стабильности, юридических рисков и тому подобное.

"То есть Бельгия и другие страны ЕС, которые пойдут тем же путем, могут пострадать в ходе потенциальных судебных процессов", – добавил он.

Недавно десятки европейских депутатов призвали Бельгию конфисковать российские активы, замороженные под ее юрисдикцией.

А 13 марта национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой призывают усилить поддержку Украины и изъять замороженные российские активы.

Больше о текущей ситуации вокруг санкций и росактивов читайте в материале "ЕвроПравды": "Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС"