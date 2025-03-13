У ЄС не розблокували вето Угорщини на продовження санкцій проти РФ, до дедлайну два дні

Комітет постійних представників 27 держав Європейського Союзу Coreper, який проводить засідання на рівні послів, у четвер, 13 березня, знову не зміг домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти Росії через спротив Угорщини, яка наполягає на виключенні зі списку кількох російських олігархів.

Про це "Європейській правді" на умовах анонімності повідомили дипломати держав ЄС, причетні до дискусій щодо продовження санкцій.

Дипломати розповіли, що продовжити санкції не дозволяє угорське вето: Будапешт хоче, щоб зі санкційних списків було виключено кілька прізвищ, але для деяких інших держав ЄС ці вимоги переходять "червоні лінії" і є неможливими.

"Дискусії Coreper щодо санкцій відбулися сьогодні, але на цьому етапі не було прийнято жодного рішення", – повідомив дипломат однієї з держав ЄС.

Він нагадав, що, у разі непродовження, "санкції припиняють свою дію о 23:59 у суботу, 15 березня".

За інформацією дипломатичних джерел "Європейської правди", з ким велася розмова щодо вказаної теми, проблема полягає в блокуванні продовження санкцій Угорщиною, яка наполягає на виключенні з переліку підсанкційних осіб кількох російських олігархів.

Серед можливих кандидатів від Угорщини на зняття санкцій ЗМІ називали російських олігархів Михаїла Фрідмана, Петра Авена, Алішера Усманова з сестрою Гульбахор Ісмаіловою, Дмитрія Мазепіна, Мусу Бажаєва, В’ячеслава Моше Кантора, міністра спорту Росії Михаїла Дегтярьова.

Джерела "ЄП" підтвердили, що виключення кандидатури Фрідмана зі списку підсанкційних підтримує також Люксембург, "бо саме на території Люксембургу зберігаються 15 млрд євро заморожених активів Фрідмана, і він через суд вже кілька років намагається їх повернути".

Але співрозмовники "Європейської правди" уникали називати конкретні імена осіб, які можуть бути виключені з санкційного списку, наголошуючи на тому, що перемовини тривають і ситуація в будь-який момент може змінитися.

"Деякі пропозиції заходять за "червоні лінії" для нашої держави", – розповів один європейський дипломат.

Також варто зауважити, що дипломат, який був причетний до перемовин цього тижня, заявив, що інформація про те, що Угорщина готова продовжити санкції, якщо зі списку виключать одного Фрідмана, не відповідає дійсності.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", цього тижня засідання Coreper мали відбутися у понеділок, 10 березня, середу, 12 березня, та п’ятницю, 14 березня.

10 березня рішення про продовження санкцій не було прийняте, і дискусію перенесли на наступне засідання. 12 березня Coreper тривав протягом всього дня, а увечері посли держав ЄС зібралися на закриту зустріч за зачиненими дверима – і все одно не досягли консенсусу у справі продовження санкцій.

Через чутливість та терміновість справи було вирішено провести зустріч послів ЄС у четвер, 13 березня – і також без результату.

Наразі, за інформацією дипломатичних джерел "Європейської правди", перемовини тривають у двосторонніх форматах: держави Євросоюзу намагаються випрацювати єдиний компроміс.

Один з дипломатів зауважив, що "в Ради ЄС є план Б на випадок того, що Угорщину не вдасться переконати – але це питання більше до юридичної служби".

Як повідомляла раніше "Європейська правда", у Брюсселі неформально готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, і дія санкційних пакетів з 16 березня може припинитися.

Наразі європейські перемовники хочуть використати усі можливості, щоби знайти непублічні інструменти переконання Угорщини і закрити санкційне рішення вчасно.

Деталі у статті: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС