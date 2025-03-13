В ЕС не разблокировали вето Венгрии на продление санкций против РФ, до дедлайна два дня

Комитет постоянных представителей 27 государств Европейского Союза Coreper, который проводит заседание на уровне послов, в четверг, 13 марта, снова не смог договориться о продлении индивидуальных санкций против России из-за сопротивления Венгрии, которая настаивает на исключении из списка нескольких российских олигархов.

Об этом "Европейской правде" на условиях анонимности сообщили дипломаты государств ЕС, причастные к дискуссиям о продлении санкций.

Дипломаты рассказали, что продлить санкции не позволяет венгерское вето: Будапешт хочет, чтобы из санкционных списков было исключено несколько фамилий, но для некоторых других государств ЕС эти требования переходят "красные линии" и невозможны.

"Дискуссии Coreper по санкциям состоялись сегодня, но на этом этапе не было принято никакого решения", – сообщил дипломат одного из государств ЕС.

Он напомнил, что, в случае непродления, "санкции прекращают свое действие в 23:59 в субботу, 15 марта".

По информации дипломатических источников "Европейской правды", с кем велся разговор по указанной теме, проблема заключается в блокировании продления санкций Венгрией, которая настаивает на исключении из перечня подсанкционных лиц нескольких россиян.

Среди возможных кандидатов от Венгрии на снятие санкций СМИ называли российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Алишера Усманова и других.

Также источники "ЕП" подтвердили, что исключение кандидатуры Фридмана из списка подсанкционных поддерживает также такое государство, как Люксембург, "потому что именно на территории Люксембурга хранятся 15 млрд евро замороженных активов Фридмана, и он через суд уже несколько лет пытается их вернуть".

Но собеседники "Европейской правды" избегали называть конкретные имена лиц, которые могут быть исключены из санкционного списка, подчеркивая, что переговоры продолжаются и ситуация в любой момент может измениться.

В частности, один из дипломатов, который был причастен к переговорам на этой неделе, заявил, что информация о том, что Венгрия готова продлить санкции, если из списка исключат одного Фридмана, не соответствует действительности.

Как ранее сообщала "Европейская правда", на этой неделе заседания Coreper должны были состояться в понедельник, 10 марта, среду, 12 марта, и пятницу, 14 марта.

10 марта решение о продлении санкций не было принято, и дискуссию перенесли на следующее заседание.

12 марта Coreper продолжался в течение всего дня, а вечером послы государств ЕС собрались на закрытую встречу за закрытыми дверями – и все равно не достигли консенсуса в деле продления санкций.

Из-за чувствительности и срочности дела было решено провести встречу послов ЕС и в четверг, 13 марта – и также без результата.

Сейчас, по информации дипломатических источников "Европейской правды", переговоры продолжаются в двусторонних форматах: государства ЕС пытаются выработать единый компромисс.

Один из дипломатов отметил, что "у Совета ЕС есть план Б на случай того, что Венгрию не удастся убедить – но это вопрос больше к юридической службе".

Как сообщала ранее "Европейская правда", в Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.

Сейчас европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС