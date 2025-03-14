ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації

США готові відновити поставки в Україну високоточних керованих бомб GLSDB, після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російським перешкодам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили агентству Reuters двоє людей, знайомих з цією зброєю.

Боєприпаси прибудуть на тлі повідомлень про те, що українські запаси далекобійних ракет ATACMS вичерпалися.

Бомби GLSDB були закуплені за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (Security Assistance Initiative).

Протягом останніх тижнів було проведено 19 випробувальних стрільб з метою оцінки ефективності модернізації GLSDB. Частина модифікацій передбачала підвищення стійкості зброї.

Востаннє українці використовували цю зброю кілька місяців тому, сказав один з учасників бойових дій. Повернення GLSDB на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки відповідні запаси вже є в Європі.

Російське глушіння завадило багатьом GLSDB великої дальності вразити намічені цілі, розповіли агентству у травні минулого року троє людей, знайомих з проблемами.

Протягом останнього року Україна прагнула отримати зброю великої дальності, щоб Київ міг атакувати і руйнувати російські лінії постачання і склади.

У відповідь на цей виклик "Боїнг" запропонував Пентагону нову зброю з дальністю дії 161 км – GLSDB. Ця бомба має невеликі крила, які збільшують її радіус дії, і складається з бомби малого діаметру GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, які є поширеними в арсеналах США і відносно недорогими.

Але навігаційна система GLSDB, яка дозволяє їй обходити такі перешкоди, як гори і системи протиповітряної оборони, була успішно виведена з ладу російським глушінням, повідомили в травні троє людей, поінформованих з цього питання.

Бомба виготовляється спільно компаніями SAAB AB і Boeing, і була розроблена задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, у вівторок адміністрація президента Дональда Трампа погодилася відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.

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