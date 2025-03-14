В Германии официально стартовали переговоры о формировании правительства Мерца

После выборов в Бундестаг, прошедших 23 февраля, немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ начали официальные коалиционные переговоры по формированию нового правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

В четверг вечером 19 основных участников переговоров от ХДС, ХСС и СДПГ встретились в штаб-квартире ХДС в Берлине с главами 16 рабочих групп.

Учредительная встреча длилась всего полчаса. Теперь рабочие группы, каждая из которых состоит из 16 членов, должны до 24 марта подготовить текстовые предложения к коалиционному соглашению. За основу взят одиннадцатистраничный документ, который обе стороны согласовали во время переговоров, проходивших до этого.

Коалиционные переговоры начинаются при сложных обстоятельствах. До сих пор отсутствует согласие "Зеленых" на центральный компромисс по многомиллиардному финансированию инфраструктуры и обороны. Согласие "Зеленых", которые не войдут в следующее правительство, необходимо для того, чтобы в следующий вторник принять в Бундестаге согласованный финансовый пакет большинством в две трети голосов.

Непосредственно перед началом коалиционных переговоров ХДС/ХСС и СДПГ в ходе трехчасовых дебатов в Бундестаге инициировали необходимые поправки в конституцию. Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил "Зеленым" инвестировать деньги из запланированного специального инфраструктурного фонда в размере 500 миллиардов евро в защиту климата и ослабить долговой тормоз не только для обороны, но и для гражданской обороны, гражданской защиты и разведывательных служб.

Мерц сказал "Зеленым", что это позволит Германии сделать огромный скачок вперед не только в плане обороны, но и в плане экономической конкурентоспособности и защиты климата. "Чего вы еще хотите?" – отметил он.

Однако "Зеленые" сразу же отвергли это предложение и пожаловались на то, как ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры. Спикеры от "Альтернативы для Германии", Левой партии и Альянса Сары Вагенкнехт отвергли планы внесения изменений в конституцию.

После того как коалиционное соглашение будет завершено, оно потребует утверждения соответствующими органами трех вовлеченных партий. СДПГ также хочет провести опрос среди своих членов.

Ранее сообщалось, что переговорщики ввели строгий контроль над СМИ: никаких заявлений для прессы, никаких утечек информации и снимков в социальных сетях.

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