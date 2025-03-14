Фінляндія ухвалить збільшення витрат на оборону до середини квітня

Міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра очікує, що фінський уряд схвалить рішення про збільшення оборонних витрат до середини квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський мовник Yle.

Пурра очікує, що цільовий показник оборонних витрат НАТО зросте до 3 або навіть 3,5% ВВП країн-членів.

"Я вважаю, що це буде в межах цього діапазону", – сказала Пурра.

Вона відзначила, що уряд має ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат до середини квітня, причому цільовий показник НАТО є лише одним з багатьох чинників.

"Рішення визначатимуть пріоритети сил і засобів і ґрунтуватимуться на оцінці загроз і потреб. Наступним фокусом будуть інвестиції в армію. Звичайно, ми будемо враховувати частку НАТО, але деталі ще не відомі", – зазначила Пурра.

Річний оборонний бюджет Фінляндії нині становить приблизно 6,3 мільярда євро, або близько 2,4% ВВП.

Напередодні Фінляндія оголосила новий, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро.

У січні Фінляндія анонсувала 27-й пакет військової допомоги Україні на майже 200 млн євро.

Фінляндія, за даними ЗМІ, готується до того, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися ключової статті 5 НАТО, яка передбачає спільну оборону державами-членами у разі нападу на одного союзника.