Финляндия примет увеличение расходов на оборону до середины апреля

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра ожидает, что финское правительство примет решение об увеличении оборонных расходов до середины апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский вещатель Yle.

Пурра ожидает, что целевой показатель оборонных расходов НАТО возрастет до 3 или даже 3,5% ВВП стран-членов.

"Я считаю, что это будет в пределах этого диапазона", – сказала Пурра.

Она отметила, что правительство должно принять решение об увеличении оборонных расходов до середины апреля, причем целевой показатель НАТО является лишь одним из многих факторов.

"Решение будут определять приоритеты сил и средств и основываться на оценке угроз и потребностей. Следующим фокусом будут инвестиции в армию. Конечно, мы будем учитывать долю НАТО, но детали еще не известны", – отметила Пурра.

Годовой оборонный бюджет Финляндии сейчас составляет примерно 6,3 млрд евро, или около 2,4% ВВП.

Накануне Финляндия объявила новый, 28-й по счету, пакет военной помощи для Украины, стоимость которого составляет около 200 млн евро.

В январе Финляндия анонсировала 27-й пакет военной помощи Украине на почти 200 млн евро.

Финляндия, по данным СМИ, готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут придерживаться ключевой статьи 5 НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.