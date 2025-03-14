На кандидата у президенти Польщі скаржаться в прокуратуру за його візит до Москви

Депутат Європарламенту від польської партії влади "Громадянська платформа" Кшиштоф Брейза заявив, що подає скаргу в прокуратуру у зв'язку з візитом до Москви у 2018 році нинішнього кандидата у президенти Кароля Навроцького, якого на виборах підтримує опозиційна партія "Право і справедливість".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує Onet.

Йдеться про візит Навроцького та чотирьох його колег, коли він був директором Музею Другої світової війни. Візит відбувся з 23 по 25 липня 2018 року.

За словами Брейзи, після повернення Навроцького з колегами до Польщі музей не випустив жодного комюніке і не опублікував фотографій. Поїздка Навроцького та його колег коштувала 22 500 злотих.

"Після його повернення музей не видав комюніке, не опублікував фотографій візиту, перебування Навроцького з людьми Путіна також обійшли мовчанням у соціальних мережах Музею Другої світової війни, хоча в Росії з директором був, серед інших, його прессекретар. Я повідомляю прокуратуру про зловживання службовим становищем та перевищення повноважень", – повідомив євродепутат.

Брейза 27 лютого надіслав запит до Музею Другої світової війни з проханням уточнити інформацію щодо поїздки Навроцького та співробітників музею до Музею перемоги в Москві та Польського інституту в Москві. Він запитав про конкретні наслідки візиту Навроцького та його супутників.

Представники Музею Другої світової війни відповіли євродепутату, що музей не знайшов у своїх архівах жодної інформації про поїздку Навроцького.

Кароль Навроцький – кандидат у президенти Польщі, якого на виборах підтримує опозиційна партія "Право і справедливість".

З 2017 по 2021 рік він був директором Музею історії Другої світової війни у Гданську. У 2021 році став президентом Інституту національної пам'яті Польщі.

Раніше Навроцького звинуватили в брехні про використання службового житла.

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