На кандидата в президенты Польши жалуются в прокуратуру за его визит в Москву

Депутат Европарламента от польской партии власти "Гражданская платформа" Кшиштоф Брейза заявил, что подает жалобу в прокуратуру в связи с визитом в Москву в 2018 году нынешнего кандидата в президента Кароля Навроцкого, которого на выборах поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует Onet.

Речь идет о визите Навроцкого и четырех его коллег, когда он был директором Музея Второй мировой войны. Визит состоялся с 23 по 25 июля 2018 года.

По словам Брейзы, после возвращения Навроцкого с коллегами в Польшу музей не выпустил ни одного коммюнике и не опубликовал фотографий. Поездка Навроцкого и его коллег стоила 22 500 злотых.

"После его возвращения музей не выдал коммюнике, не опубликовал фотографий визита, пребывание Навроцкого с людьми Путина также обошли молчанием в социальных сетях Музея Второй мировой войны, хотя в России с директором был, среди прочих, его пресс-секретарь. Я сообщаю в прокуратуру о злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий", – сообщил евродепутат.

Брейза 27 февраля направил запрос в Музей Второй мировой войны с просьбой уточнить информацию о поездке Навроцкого и сотрудников музея в Музей победы в Москве и Польский институт в Москве. Он спросил о конкретных последствиях визита Навроцкого и его спутников.

Представители Музея Второй мировой войны ответили евродепутату, что музей не нашел в своих архивах никакой информации о поездке Навроцкого.

Кароль Навроцкий – кандидат в президенты Польши, которого на выборах поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость".

С 2017 по 2021 год он был директором Музея истории Второй мировой войны в Гданьске. В 2021 году стал президентом Института национальной памяти Польши.

Ранее Навроцкого обвинили во лжи об использовании служебного жилья.

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