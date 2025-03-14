Конституционный суд Германии отказал "подруге Путина" в пересчете голосов на выборах

Федеральный конституционный суд Германии отклонил просьбу пророссийского Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ) о пересчете голосов на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись 23 февраля 2025 года.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда в четверг, 13 марта, сообщает "Европейская правда".

Согласно предварительным окончательным результатам, АСВ получил около 4,972% голосов на выборах в Бундестаг и, таким образом, лишь немного партия не дотянула до прохождения в парламент.

В течение последних недель партия Вагенкнехт неоднократно заявляла, что такой результат выборов может быть связан с нарушениями в процессе подсчета голосов. В некоторых округах действительно обнаружили, что голоса за АСВ ошибочно отдали другим партиям, но речь шла о единичных случаях.

Суд признал просьбу о пересчете неприемлемой. Таким образом в Германии уже в пятницу могут быть объявлены окончательные официальные результаты выборов.

Сару Вагенкнехт называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. В частности, она предлагала свой "мирный план „ для Украины, который заключался в том, что Запад прекратил бы поставки оружия Киеву, если бы глава РФ "согласился на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

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