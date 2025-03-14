Санчес закликає зарахувати до витрат на оборону клімат і кіберсферу

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, чия країна перебуває у самому низу списку щодо розміру витрат на оборону, пропонує зарахувати до них кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і боротьбу зі змінами клімату.

Заяву Санчеса наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Іспанський прем’єр запевнив, що його країна досягне цільового показника витрат НАТО в розмірі 2% ВВП на оборону у якийсь момент до 2029 року, але водночас додав, що необхідно враховувати й інші загрози, крім російського вторгнення.

"Для будь-якої східноєвропейської, скандинавської або балтійської країни загроза вимагає такої відповіді, за якої стримування насамперед спирається на інвестиції в оборону. Але в Іспанії справи йдуть інакше", – сказав Санчес.

За його словами, ключова загроза для його країни з боку РФ полягає у здійсненні гібридних операцій та кібератак.

"Тому ми повинні не просто говорити про оборону, а насамперед говорити про безпеку", – зазначив іспанський прем’єр.

Санчес закликав до "360-градусного" бачення безпеки. Він сказав, що політики інших країн повинні визнати небезпеки, з якими стикаються Іспанія і південна Європа у зв'язку з тероризмом і катастрофами, викликаними глобальним потеплінням.

"Вони пов'язані з цивільною обороною і реальною загрозою надзвичайної кліматичної ситуації в Середземномор'ї", – підкреслив він.

Іспанія витрачає на оборону у відсотковому відношенні до ВВП менше, ніж будь-який інший член НАТО. У 2024 році цей показник становив 1,28%.

Вона перебуває в центрі уваги поряд з іншими країнами, що відстають від цільового показника, на тлі того, що президент США Дональд Трамп закликав Європу більше платити за власну безпеку і оголосив 5% від ВВП як нову мету оборонних витрат.

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