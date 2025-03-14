Санчес призывает причислить к расходам на оборону климат и киберсферу

Премьер-министр Испании Педро Санчес, чья страна находится в самом низу списка по размеру расходов на оборону, предлагает включить в них кибербезопасность, борьбу с терроризмом и борьбу с изменениями климата.

Заявление Санчеса приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Испанский премьер заверил, что его страна достигнет целевого показателя расходов НАТО в размере 2% ВВП на оборону в какой-то момент до 2029 года, но при этом добавил, что необходимо учитывать и другие угрозы, кроме российского вторжения.

"Для любой восточноевропейской, скандинавской или балтийской страны угроза требует такого ответа, при котором сдерживание в первую очередь опирается на инвестиции в оборону. Но в Испании дела обстоят иначе", – сказал Санчес.

По его словам, ключевая угроза для его страны со стороны РФ заключается в осуществлении гибридных операций и кибератак.

"Поэтому мы должны не просто говорить об обороне, а прежде всего говорить о безопасности", – отметил испанский премьер.

Санчес призвал к "360-градусному" видению безопасности. Он сказал, что политики других стран должны признать опасности, с которыми сталкиваются Испания и южная Европа в связи с терроризмом и катастрофами, вызванными глобальным потеплением.

"Они связаны с гражданской обороной и реальной угрозой чрезвычайной климатической ситуации в Средиземноморье", – подчеркнул он.

Испания тратит на оборону в процентном отношении к ВВП меньше, чем любой другой член НАТО. В 2024 году этот показатель составлял 1,28%.

Она находится в центре внимания наряду с другими странами, отстающими от целевого показателя, на фоне того, что президент США Дональд Трамп призвал Европу больше платить за собственную безопасность и объявил 5% от ВВП как новую цель оборонных расходов.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.