У Нідерландах розширили зону, де власники собак мають вигулювати їх на повідку – через вовків

У нідерландській провінції Утрехт розширили зону, у якій власники собак мають вигулювати їх лише на повідку – через ризик зустрічі з вовками.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

З вихідних в Утрехті розшириться перелік територій, де собак можна вигулювати лише на повідку. Це буде стосуватися лісистої місцевості довкола Леусдергайде, міст Зейст та Аустерліц з 15 березня до 15 вересня.

Місцеві органи влади ухвалили таке рішення після поради експертів з поведінки вовків після серії інцидентів.

Повідок має бути довжиною до 10 метрів, що дозволяє собаці вільно пересуватися, але й забезпечить, що пес перебуває поруч із власником. За словами дослідників, це збільшує шанси на те, що вовк сприйматиме собаку і власника як одне ціле.

Хижаки часто можуть сприйняти собаку як джерело небезпеки, особливо у літній час, коли десь поруч перебувають їхні дитинчата.

Перший час власників собак не каратимуть штрафами за порушення, але будуть виписувати попередження.

Водночас у регіоні послабили застереження щодо прогулянок з дітьми у лісі, що діяли з липня минулого року після двох інцидентів. Тепер їх звузили до рекомендації не випускати малих дітей з поля зору та уникати районів, де є ризик зустрітися з вовком, у темний час доби.

Нещодавно Єврокомісія офіційно запропонувала знизити охоронний статус вовків, посилаючись на зростання їхньої популяції та збільшення конфліктів з власниками худоби.

Ініціативу пов’язують у тому числі з особистим випадком президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн – її домашнього поні загриз вовк у 2022 році.

У Румунії та Словаччині викликом стали ведмеді, які дедалі частіше виходять до людей та іноді нападають на них з летальними наслідками.