В Нидерландах расширили зону, где владельцы собак должны выгуливать их на поводке – из-за волков

В нидерландской провинции Утрехт расширили зону, в которой владельцы собак должны выгуливать их только на поводке – из-за риска встречи с волками.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

С выходных в Утрехте расширится перечень территорий, где собак можно выгуливать только на поводке. Это будет касаться лесистой местности вокруг Леусдергайде, городов Зейст и Аустерлиц с 15 марта по 15 сентября.

Местные органы власти приняли такое решение после совета экспертов по поведению волков после серии инцидентов.

Поводок должен быть длиной до 10 метров, что позволяет собаке свободно передвигаться, но и обеспечит, что пес находится рядом с владельцем. По словам исследователей, это увеличивает шансы на то, что волк будет воспринимать собаку и владельца как одно целое.

Хищники часто могут воспринять собаку как источник опасности, особенно в летнее время, когда где-то рядом находятся их детеныши.

Первое время владельцев собак не будут наказывать штрафами за нарушения, но будут выписывать предупреждения.

В то же время в регионе ослабили предостережения относительно прогулок с детьми в лесу, действовавшие с июля прошлого года после двух инцидентов. Теперь их сузили до рекомендации не выпускать маленьких детей из поля зрения и избегать районов, где есть риск встретиться с волком, в темное время суток.

Недавно Еврокомиссия официально предложила снизить охранный статус волков, ссылаясь на рост их популяции и увеличение конфликтов с владельцами скота.

Инициативу связывают в том числе с личным случаем президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен – ее домашнего пони загрыз волк в 2022 году.

В Румынии и Словакии вызовом стали медведи, которые все чаще выходят к людям и иногда нападают на них с летальными последствиями.