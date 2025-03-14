ЗМІ: G7 погрожують Росії санкціями, якщо та відмовиться припиняти вогонь

Країни G7 попередили Росію, що у разі відмови від припинення вогню вона зіштовхнеться з подальшими санкціями.

Про це йдеться у проєкті спільної заяви країн G7, з якою ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У заяві країни наголосили на необхідності надійних "безпекових домовленостей" для забезпечення припинення вогню між Україною та Росією.

Вони попередили Москву, що вона має піти назустріч Києву у досягненні домовленості щодо припинення вогню, інакше їй загрожують подальші санкції.

"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", – йдеться в остаточному проєкті заяви.

За словами представників G7, проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує "зеленого світла" від міністрів.

"Вони підкреслили, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, і наголосили на необхідності надійних домовленостей у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна зможе стримувати і захищатися від будь-яких відновлених актів агресії", – заявили вони.

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

У п’ятницю, 14 березня, "ЄвроПравда" з посиланням на співрозмовників писала, що посли ЄС погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалось досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати рішення.