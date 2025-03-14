СМИ: G7 угрожают России санкциями, если та откажется прекращать огонь

Страны G7 предупредили Россию, что в случае отказа от прекращения огня – она столкнется с дальнейшими санкциями.

Об этом говорится в проекте совместного заявления стран G7, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В заявлении страны отметили необходимость надежных "договоренностей по безопасности" для обеспечения прекращения огня между Украиной и Россией.

Они предупредили Москву, что она должна пойти навстречу Киеву в достижении договоренности о прекращении огня, иначе ей грозят дальнейшие санкции.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", – говорится в окончательном проекте заявления.

По словам представителей G7, проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в "зеленом свете" от министров.

"Они подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули необходимость надежных договоренностей в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и защищаться от любых возобновленных актов агрессии", – заявили они.

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

В пятницу, 14 марта, "ЕвроПравда" со ссылкой на собеседников писала, что послы ЕС согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.