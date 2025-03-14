"Гірше за дурість": Туск накинувся на опозицію за те, як група депутатів голосувала у Європарламенті

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск жорстко розкритикував головну опозиційну політсилу "Право і справедливість" після того, як група їхніх депутатів не підтримали у Європарламенті резолюцію щодо посилення обороноздатності Європи.

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у своєму X.

Туск підписав своє відео "пане Качинський, нація вам цього не пробачить".

"Я вже казав це про "ПіС", що вони не патріоти, а ідіоти, але те, що вони нещодавно зробили у Європарламенті – це, мабуть, щось суттєво гірше, ніж дурість. Вони проголосували проти посилення оборонних спроможностей Польщі, зокрема на наших східних кордонах з Росією і Білоруссю. На відстані це справді попахує зрадою", – заявив Дональд Туск.

"Люди готові були пробачити вам багато поганого, але цього нація вам не пробачить", – додав Туск, звертаючись до лідера "ПіС" Ярослава Качинського.

Йдеться про голосування у Європарламенті 12 березня за резолюцію стосовно посилення обороноздатності Європи, яку спільно внесли п’ять політичних груп. Резолюцію схвалили 419 голосами проти 204, але 12 євродепутатів від "ПіС" голосували проти.

Того ж дня Європарламент у резолюції виступив проти підштовхування України до капітуляції перед Росією виключно задля заяви про "досягнення миру".

Представниця ультраправої польської партії "Конфедерація" намагалася внести до тексту тієї ж резолюції звинувачення на адресу редактора "Історичної правди" Вахтанга Кіпіані та заклик заборонити йому в’їзд до ЄС.