"Хуже глупости": Туск набросился на оппозицию за то, как группа депутатов голосовала в Европарламенте

Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко раскритиковал главную оппозиционную политсилу "Право и справедливость" после того, как группа их депутатов не поддержала в Европарламенте резолюцию об усилении обороноспособности Европы.

Как сообщает Onet, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в своем X.

Туск подписал свое видео "Господин Качиньский, нация вам этого не простит".

"Я уже говорил это о "ПиС", что они не патриоты, а идиоты, но то, что они недавно сделали в Европарламенте – это, пожалуй, что-то существенно хуже, чем глупость. Они проголосовали против усиления оборонных возможностей Польши, в частности на наших восточных границах с Россией и Беларусью. На расстоянии это действительно попахивает предательством", – заявил Дональд Туск.

"Люди готовы были простить вам много плохого, но этого нация вам не простит", – добавил Туск, обращаясь к лидеру "ПиС" Ярославу Качиньскому.

Речь идет о голосовании в Европарламенте 12 марта за резолюцию по усилению обороноспособности Европы, которую совместно внесли пять политических групп. Резолюцию одобрили 419 голосами против 204, но 12 евродепутатов от "ПиС" голосовали против.

В тот же день Европарламент в резолюции выступил против подталкивания Украины к капитуляции перед Россией исключительно ради заявления о "достижении мира".

Представительница ультраправой польской партии "Конфедерация" пыталась внести в текст той же резолюции обвинения в адрес редактора "Исторической правды" Вахтанга Кипиани и призыв запретить ему въезд в ЕС.