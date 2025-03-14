Зеленський та Макрон поспілкувалися щодо технічних деталей дотримання "режиму тиші"

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном "технічні аспекти контролю за тишею" під час майбутнього тимчасового припинення вогню у війні проти Росії.

Про це він написав у X та розповів у відеозверненні, передає "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із Макроном вони обговорили багато важливих питань, різні сценарії розвитку подій та наші подальші кроки.

"Я поділився результатами зустрічі української та американської команд у Саудівській Аравії", – розповів він.

Він зазначив, що вони обговорили "технічні аспекти контролю за тишею", а також "можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи".

Український президент наголосив, що зараз Україна бачить, як Росія намагається виставити умови для безумовного припинення вогню і хоче зробити цей процес хитким.

Зеленський розповів, що він обговорив із Макроном кроки та контакти на найближче майбутнє.

"Наші команди продовжують працювати над чіткими гарантіями безпеки, і незабаром вони будуть готові", – наголосив він.

А Макрон цього дня заявив, що Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".