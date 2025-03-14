Зеленский и Макрон пообщались по техническим деталям соблюдения "режима тишины"

Президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим французским визави Эмманюэлем Макроном "технические аспекты контроля за тишиной" во время будущего временного прекращения огня в войне против России.

Об этом он написал в X и рассказал в видеообращении, передает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, с Макроном они обсудили много важных вопросов, различные сценарии развития событий и наши дальнейшие шаги.

"Я поделился результатами встречи украинской и американской команд в Саудовской Аравии", – рассказал он.

Он отметил, что они обсудили "технические аспекты контроля за тишиной", а также "возможные следующие шаги в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы".

Украинский президент подчеркнул, что сейчас Украина видит, как Россия пытается выставить условия для безусловного прекращения огня и хочет сделать этот процесс шатким.

Зеленский рассказал, что он обсудил с Макроном шаги и контакты на ближайшее будущее.

"Наши команды продолжают работать над четкими гарантиями безопасности, и вскоре они будут готовы", – подчеркнул он.

А Макрон в этот день заявил, что Россия должна принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня.

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".