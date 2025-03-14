Іспанія хоче, аби до оборонних витрат відносили боротьбу з глобальним потеплінням

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до ширшого визначення оборонних витрат з тим, щоб воно охоплювало кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і зусилля з протидії кліматичним змінам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Коментуючи оборонні витрати Іспанії, Санчес підтвердив, що Мадрид досягне встановленого НАТО показника витрат на оборону в 2% ВВП десь до 2029 року, але виступає за ширше визначення загроз.

"Наша загроза полягає не в тому, що Росія перекидає свої війська через Піренеї. Коли ми говоримо про Росію, ми говоримо про гібридну загрозу. Це загроза кібератак. Тому ми повинні говорити не лише про оборону, але й про безпеку", – пояснив він.

Іспанський премʼєр з огляду на це закликав до "360-градусного" бачення безпеки, яке охоплює низку загроз – від тероризму до катастроф, спричинених глобальним потеплінням.

"Вони пов'язані з цивільною обороною і реальною загрозою кліматичної катастрофи в Середземномор'ї", – додав Санчес.

Іспанія витрачає на оборону менше, ніж будь-який інший член НАТО, у відсотковому відношенні до ВВП – за оцінками, у 2024 році цей показник становитиме 1,28%.

Водночас Санчес уникає будь-яких зобов'язань щодо збільшення оборонних витрат через опір лівих сил та інших законодавців, чиї голоси йому потрібні для парламентської більшості.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

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