Испания хочет, чтобы к оборонным расходам относили борьбу с глобальным потеплением

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к более широкому определению оборонных расходов с тем, чтобы оно охватывало кибербезопасность, борьбу с терроризмом и усилия по противодействию климатическим изменениям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Комментируя оборонные расходы Испании, Санчес подтвердил, что Мадрид достигнет установленного НАТО показателя расходов на оборону в 2% ВВП где-то к 2029 году, но выступает за более широкое определение угроз.

"Наша угроза заключается не в том, что Россия перебрасывает свои войска через Пиренеи. Когда мы говорим о России, мы говорим о гибридной угрозе. Это угроза кибератак. Поэтому мы должны говорить не только об обороне, но и о безопасности", – пояснил он.

Испанский премьер в связи с этим призвал к "360-градусному" видению безопасности, которое охватывает ряд угроз – от терроризма до катастроф, вызванных глобальным потеплением.

"Они связаны с гражданской обороной и реальной угрозой климатической катастрофы в Средиземноморье", – добавил Санчес.

Испания тратит на оборону меньше, чем любой другой член НАТО, в процентном отношении к ВВП – по оценкам, в 2024 году этот показатель составит 1,28%.

В то же время Санчес избегает каких-либо обязательств по увеличению оборонных расходов из-за сопротивления левых сил и других законодателей, чьи голоса ему нужны для парламентского большинства.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

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