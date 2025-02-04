США ліквідували декількох бойовиків ІДІЛ в Іраку

Сили Центрального командування США (CENTCOM) знищили п’ять бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) внаслідок високоточного авіаудару в Іраку.

Про це CENTCOM написали у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначається, 31 січня Іракські сили безпеки за підтримки сил Центрального командування США завдали високоточних авіаударів по околицях Кіркука.

Внаслідок цих ударів були ліквідовані п’ятеро бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

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"Початковий огляд місцевості після удару виявив численні вибухові пояси смертників та інші матеріали", – розповіли американські військові.

Зазначається, що операція під проводом Іракських сил безпеки є частиною триваючої кампанії "Розгром ІДІЛ", спрямованої на підрив та деградацію потенціалу ІДІЛ.

20 грудня Центральне командування Збройних сил США заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.

Наприкінці грудня у Франції повідомили, що завдали ударів по об’єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.