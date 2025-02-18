Трамп: американські військові ліквідували одного з лідерів "Аль-Каїди" у Сирії
Американські військові вдарили по одному з лідерів міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" на території Сирії.
Про це написав у Truth Social американський президент Дональд Трамп, передає "Європейська правда".
Трамп розповів, що впродовж вихідних, американські військові завдали високоточного авіаудару по одному з лідерів "Аль-Каїди" у Сирії.
Він зазначив, що лідер терористів взаємодіяв з "Аль-Каїдою" по всьому регіону.
Трамп привітав голову Центрального командування Збройних сил США Майкла Куриллу та військових льотчиків з успішною операцією.
20 грудня Центральне командування Збройних сил США заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.
А на початку лютого американські військові знищили п’ять бойовиків ІДІЛ внаслідок високоточного авіаудару в Іраку.