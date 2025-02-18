Трамп: американські військові ліквідували одного з лідерів "Аль-Каїди" у Сирії

Американські військові вдарили по одному з лідерів міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" на території Сирії.

Про це написав у Truth Social американський президент Дональд Трамп, передає "Європейська правда".

Трамп розповів, що впродовж вихідних, американські військові завдали високоточного авіаудару по одному з лідерів "Аль-Каїди" у Сирії.

Він зазначив, що лідер терористів взаємодіяв з "Аль-Каїдою" по всьому регіону.

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Трамп привітав голову Центрального командування Збройних сил США Майкла Куриллу та військових льотчиків з успішною операцією.

20 грудня Центральне командування Збройних сил США заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.

А на початку лютого американські військові знищили п’ять бойовиків ІДІЛ внаслідок високоточного авіаудару в Іраку.