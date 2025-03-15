Трамп сообщил об уничтожении одного из лидеров ИГИЛ
Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" после авиаудара на западе Ирака.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".
В своей заметке Трамп отметил, что "лидер-беглец ИГИЛ в Ираке был убит" после того, как его "неустанно выслеживали наши бесстрашные бойцы.
"Его жалкая жизнь была прекращена вместе с другим членом ИГИЛ", – добавил американский президент.
Подробности операции в Ираке впоследствии сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
В сообщении в X американские военные рассказали о "высокоточном авиаударе в провинции Аль-Анбар" в сотрудничестве с иракской разведкой и силами безопасности.
В заявлении добавляют, что в результате авиаудара "был убит лидер ИГИЛ №2, руководитель глобальных операций и уполномоченный эмир комитета – Абдаллу Макки Муслих аль-Рифаи, по прозвищу „Абу Хадиджа" и еще один боевик ИГИЛ".
После атаки силы США и иракские войска осмотрели место и обнаружили два тела, на которых были одеты неразорвавшиеся "жилеты смертника" и имелись несколько единиц оружия.
В сообщении также говорится, что смерть Абу Хадиджи была подтверждена с помощью тестов ДНК.
Напомним, в феврале американские военные ударили по одному из лидеров международной террористической организации "Аль-Каида" на территории Сирии.
20 декабря Центральное командование Вооруженных сил США заявило о ликвидации лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии.
А в начале февраля американские военные уничтожили пять боевиков ИГИЛ в результате высокоточного авиаудара в Ираке.