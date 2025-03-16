"Товарищи, конец!": у Будапешті тисячі угорців протестували проти Орбана

Тисячі угорців вийшли на мітинг у Будапешті на знак протесту проти політики прем’єр-міністра Віктора Орбана і на підтримку опозиційної партії "Тиса" у суботу, 15 березня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Telex та 444.

Зазначимо, 15 березня на мітингу виступив колишній соратник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а нині лідер опозиції Петер Мадяр, який закликав відправити чинного главу уряду на звалище історії за зраду національних інтересів.

У своїй промові політик заявив, що "весна угорців" уже настала, і пообіцяв покласти край "зимі Орбана".

"Я завжди вважав, що прем'єр-міністр досягнув найнижчої точки, і я вірю, що йому вдалося досягти цього дна сьогодні", – заявив він.

Мадяр сказав, що є промови, які не потрібно коментувати, тому що вони говорять самі за себе.

На акції він пообіцяв опублікувати опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути "голос нації".

Також під час критики Орбана, Мадяр заявив, що "все скінчено".

"Або якщо ви розумієте краще: товарищи, конец!", – заявив він, сказавши останню фразу російською мовою.

A massive demonstration took place in Budapest today against Viktor Orbán’s pro-Russia regime in Hungary



Opposition leader Péter Magyar declared: “The spring is here, the spring of the Hungarians, and we, together, will end Orbán’s winter.”pic.twitter.com/b884nw6pBg – Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 15, 2025

Фраза "Товарищи, конец!" – це відсилання до відомого плаката перших вільних виборів в Угорщині 1990 року.

У пронизаному теорією змови зверненні, Орбан заявив групі з кількох тисяч обраних прихильників, що Угорщина в найближчі тижні ліквідує засоби масової інформації та інші організації, які отримують фінансування з-за кордону, порівнявши такі групи з комахами.

15 березня він також опублікував у соцмережах допис під назвою "Чого угорська нація хоче від Брюсселя". Останній пункт зі списку вимог Орбана звучить так: "Союз, але без України".

Тим часом джерела "ЄвроПравди" розповіли, що під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня представники Угорщини знову наполягають на скороченні розділу "Україна", вилучивши з його тексту згадки про продовження воєнної підтримки України та про "мир з позиції сили".