"Товарищи, конец!": у Будапешті тисячі угорців протестували проти Орбана

Тисячі угорців вийшли на мітинг у Будапешті на знак протесту проти політики прем’єр-міністра Віктора Орбана і на підтримку опозиційної партії "Тиса" у суботу, 15 березня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Telex та 444.

Зазначимо, 15 березня на мітингу виступив колишній соратник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а нині лідер опозиції Петер Мадяр, який закликав відправити чинного главу уряду на звалище історії за зраду національних інтересів.

У своїй промові політик заявив, що "весна угорців" уже настала, і пообіцяв покласти край "зимі Орбана".

"Я завжди вважав, що прем'єр-міністр досягнув найнижчої точки, і я вірю, що йому вдалося досягти цього дна сьогодні", – заявив він.

Мадяр сказав, що є промови, які не потрібно коментувати, тому що вони говорять самі за себе.

На акції він пообіцяв опублікувати опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути "голос нації".

Також під час критики Орбана, Мадяр заявив, що "все скінчено".

"Або якщо ви розумієте краще: товарищи, конец!", – заявив він, сказавши останню фразу російською мовою.

