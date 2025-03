"Товарищи, конец!": в Будапеште тысячи венгров протестовали против Орбана

Тысячи венгров вышли на митинг в Будапеште в знак протеста против политики премьер-министра Виктора Орбана и в поддержку оппозиционной партии "Тиса" в субботу, 15 марта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex и 444.

Отметим, 15 марта на митинге выступил бывший соратник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а ныне лидер оппозиции Петер Мадьяр, который призвал отправить действующего главу правительства на свалку истории за предательство национальных интересов.

В своей речи политик заявил, что "весна венгров" уже наступила, и пообещал положить конец "зиме Орбана".

"Я всегда считал, что премьер-министр достиг самой низкой точки, и я верю, что ему удалось достичь этого дна сегодня", – заявил он.

Мадьяр сказал, что есть речи, которые не нужно комментировать, потому что они говорят сами за себя.

На акции он пообещал опубликовать опрос по 12 ключевым экономическим и политическим вопросам, чтобы услышать "голос нации".

Также во время критики Орбана, Мадьяр заявил, что "все кончено".

"Или если вы понимаете лучше: товарищи, конец!", – заявил он, сказав последнюю фразу на русском языке.

A massive demonstration took place in Budapest today against Viktor Orbán’s pro-Russia regime in Hungary



Opposition leader Péter Magyar declared: “The spring is here, the spring of the Hungarians, and we, together, will end Orbán’s winter.”pic.twitter.com/b884nw6pBg