"Товарищи, конец!": в Будапеште тысячи венгров протестовали против Орбана

Тысячи венгров вышли на митинг в Будапеште в знак протеста против политики премьер-министра Виктора Орбана и в поддержку оппозиционной партии "Тиса" в субботу, 15 марта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex и 444.

Отметим, 15 марта на митинге выступил бывший соратник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а ныне лидер оппозиции Петер Мадьяр, который призвал отправить действующего главу правительства на свалку истории за предательство национальных интересов.

Putin's world is imploding..



Belgrade, now.



Next stop, Budapest. pic.twitter.com/bcrpHS2GSP – Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 15, 2025

В своей речи политик заявил, что "весна венгров" уже наступила, и пообещал положить конец "зиме Орбана".

"Я всегда считал, что премьер-министр достиг самой низкой точки, и я верю, что ему удалось достичь этого дна сегодня", – заявил он.

Мадьяр сказал, что есть речи, которые не нужно комментировать, потому что они говорят сами за себя.

На акции он пообещал опубликовать опрос по 12 ключевым экономическим и политическим вопросам, чтобы услышать "голос нации".

Также во время критики Орбана, Мадьяр заявил, что "все кончено".

"Или если вы понимаете лучше: товарищи, конец!", – заявил он, сказав последнюю фразу на русском языке.

A massive demonstration took place in Budapest today against Viktor Orbán’s pro-Russia regime in Hungary



Opposition leader Péter Magyar declared: “The spring is here, the spring of the Hungarians, and we, together, will end Orbán’s winter.”pic.twitter.com/b884nw6pBg – Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 15, 2025

Фраза "Товарищи, конец!" – это отсылка к известному плакату первых свободных выборов в Венгрии 1990 года.

В пронизанном теорией заговора обращении, Орбан заявил группе из нескольких тысяч избранных сторонников, что Венгрия в ближайшие недели ликвидирует средства массовой информации и другие организации, получающие финансирование из-за рубежа, сравнив такие группы с насекомыми.

15 марта он также опубликовал в соцсетях сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя". Последний пункт из списка требований Орбана звучит так: "Союз, но без Украины".

Между тем источники "ЕвроПравды" рассказали, что при обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".