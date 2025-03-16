В Финляндии уверены, что Путин не хочет мира или перемирия, поэтому просто тянет время

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Россия пытается играть в затяжную игру в Украине, но на самом деле не хочет прекращения огня или мира.

Об этом он заявил после видеоконференции "коалиции желающих", организованной премьером Великобритании Киром Стармером, цитирует Yle, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что глава Кремля Владимир Путин "не стремится к перемирию, прекращению огня или миру".

"Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, вообще не изменилась. Надеюсь, мы сможем продолжить давление Запада, которое заставляет Россию прекратить огонь", – заявил он.

Финский президент подчеркнул, что Россия пытается тянуть время.

По его словам, шаг вперед был сделан на встрече в поддержку, которую провел Стармер.

"Великобритания и Франция играют сильную лидерскую роль, и все имеют четкое видение ситуации: Украина хочет мира и прекращения огня, Россия – нет", – добавил Стубб.

Стармер после виртуальной встречи 15 марта объявил, что усилия "коалиции желающих" входят в оперативную фазу и в четверг в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить будущее мирное соглашение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Москву "четко ответить „ относительно возможности прекращения огня в Украине, заявив, что "Россия не производит впечатление страны, искренне желающей мира".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что теперь Россия должна сделать шаги навстречу миру.

А новый премьер-министр Канады Марк Карни заверил в продолжении поддержки Украины, а также призвал Россию сесть за стол переговоров.