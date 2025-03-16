Пожежа в Північній Македонії: загиблих уже 59, є перші ордери на арешт

У результаті пожежі в нічному клубі "Пулс" у македонському місті Кочани в ніч проти 16 березня загинули вже щонайменше 59 людей.

Про це на пресконференції заявив міністр внутрішніх справ Північної Македонії Панче Тошковскі, передає "Європейська правда" з посиланням на Слободен печат.

За словами Тошковскі, наразі зафіксували 59 загиблих у результаті пожежі, з них правоохоронці ідентифікували 35, зокрема поліцейського, який перевіряв присутність неповнолітніх у закладі.

"Кількість поранених – 155. Вони перебувають у кількох лікарнях країни. Ще раз хочу висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у пожежі", – додав він.

Глава МВС Північної Македонії додав, що правоохоронці допитають усіх повʼязаних із трагедією в Кочанах, а також проведуть екстрену перевірку всіх нічних клубів.

Також стало відомо про видання ордерів на арешт чотирьох людей у звʼязку з пожежею, але не уточнюється, кого саме. За інформацією видання Фокус, уже затримали власника "Пулса".

Нагадаємо, трагедія в місті Кочани сталась близько 03:00 у ніч проти 16 березня. Попередньою причиною пожежі, в якій загинули десятки людей, називають використання піротехніки.

Влада Північної Македонії оголосила семиденний траур у звʼязку зі смертельною пожежею.