В Угорщині показали бюлетень для "опитування" про підтримку вступу України в ЄС

Уряд Угорщини 16 березня оприлюднив бюлетень, який використовуватиме для "опитування громадської думки" про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Бюлетень для "опитування" угорців складається з одного питання "Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Європейського Союзу?" і два варіанти відповіді – "так" або "ні".

"Бюлетень надрукований на захищеному папері, що унеможливлює його неправомірне використання", – запевняє угорський уряд, нагадуючи, що Україна не може стати членом ЄС без згоди угорців.

"Опитування" на початку березня анонсував премʼєр Угорщини Віктор Орбан, уже тоді визнавши, що воно відбуватиметься у форматі "національних консультацій".

Такі опитування насправді не мають юридичної сили, а в них фактично бере участь незначна (до 30%) частка угорських виборців. Водночас уряд Орбана часто посилається на результати таких опитувань як на доказ, що його політика має підтримку громадян.

Нагадаємо, що угорський уряд уже проводив "консультації" щодо України у 2024 році. З Україною тоді були пов’язані чотири питання, й усі вони були сформульовані маніпулятивно.

Тоді в угорському уряді заявили, що 98% угорців підтримують його політику.

А перед цим угорський уряд проводив консультації щодо антиросійських санкцій – тоді нібито проти них висловилися 97% угорців.