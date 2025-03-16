В Венгрии показали бюллетень для "опроса" о поддержке вступления Украины в ЕС

Правительство Венгрии 16 марта обнародовал бюллетень, который будет использовать для "опроса общественного мнения" о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бюллетень для "опроса" венгров состоит из одного вопроса "Поддерживаете ли вы, чтобы Украина вступила в Европейский Союз?" и два варианта ответа – "да" или "нет".

"Бюллетень напечатан на защищенной бумаге, что делает невозможным его неправомерное использование", – уверяет венгерское правительство, напоминая, что Украина не может стать членом ЕС без согласия венгров.

"Опрос" в начале марта анонсировал премьер Венгрии Виктор Орбан, уже тогда признав, что он будет проходить в формате „национальных консультаций".

Такие опросы на самом деле не имеют юридической силы, а в них фактически участвует незначительная (до 30%) часть венгерских избирателей. В то же время правительство Орбана часто ссылается на результаты таких опросов как на доказательство, что его политика имеет поддержку граждан.

Напомним, что венгерское правительство уже проводило "консультации" по Украине в 2024 году. С Украиной тогда были связаны четыре вопроса, и все они были сформулированы манипулятивно.

Тогда в венгерском правительстве заявили, что 98% венгров поддерживают его политику.

А перед этим венгерское правительство проводило консультации по антироссийским санкциям – тогда якобы против них высказались 97% венгров.