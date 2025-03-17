Германия выделит 300 млн евро на помощь сирийцам

Германия обещает выделить еще 300 млн евро на помощь сирийцам через Организацию Объединенных Наций.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 17 марта, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

Как отметила Бербок, более половины из этих 300 млн евро направят на пользу людям в Сирии – а именно на проекты, которые будут реализованы без участия переходного правительства в стране.

По ее словам, средства пойдут на обеспечение продовольствием, медицинскими услугами и убежищами, а также на защитные меры для особо уязвимых слоев населения.

Она также добавила, что поддержку получат сирийские беженцы и принимающие общины в Иордании, Ливане, Ираке и Турции.

Глава немецкого МИД повторила необходимость инклюзивного политического процесса для обеспечения мирного будущего Сирии.

"Как европейцы, мы стоим вместе за народ Сирии, за свободную и мирную Сирию", – добавила она.

После свержения режима Башара Асада в Сирии в начале декабря 2024 года, Германия на некоторое время приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из этой страны.

В январе 2025 года стало известно, что немецкое федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев будет оказывать поддержку сирийским мигрантам, которые возвращаются на постоянное место жительства на родину.