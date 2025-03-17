Зіткнення суден біля берегів Британії: пошкоджень зазнала лише одна цистерна

Американська логістична фірма Crowley повідомила, що лише одна цистерна, заповнена авіаційним паливом, була пошкоджена після того, як американський танкер, що перевозив вантаж, потрапив у аварію біля узбережжя Британії.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".

Компанія Crowley, яка управляє танкером, заявила, що незалежна рятувальна команда підтвердила, що пошкодження "обмежилися одним вантажним танкером, що містив паливо Jet-A1, і одним баластним танкером, що містив морську воду".

У повідомленні йдеться, що 12 березня судно перевозило 16 танкерів.

За повідомленням Crowley, з 220 тисяч барелів авіаційного палива, які перевозив Stena Immaculate, 17 515 барелів було втрачено внаслідок зіткнення і триденної пожежі.

Логістична компанія також похвалила екіпаж за те, що перед тим, як покинути судно, він увімкнув протипожежну систему.

Нагадаємо, аварія сталась вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі – зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.

Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.

Один з членів екіпажу вантажного судна вважається зниклим безвісти.

Пізніше власники судна повідомили, що капітан контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії.