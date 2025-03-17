Столкновение судов у берегов Британии: повреждения получила только одна цистерна

Американская логистическая фирма Crowley сообщила, что только одна цистерна, заполненная авиационным топливом, была повреждена после того, как американский танкер, перевозивший груз, попал в аварию у побережья Великобритании.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, передает "Европейская правда".

Компания Crowley, которая управляет танкером, заявила, что независимая спасательная команда подтвердила, что повреждения "ограничились одним грузовым танкером, содержащим топливо Jet-A1, и одним балластным танкером, содержащим морскую воду".

В сообщении говорится, что 12 марта судно перевозило 16 танкеров.

По сообщению Crowley, из 220 тысяч баррелей авиационного топлива, которые перевозил Stena Immaculate, 17 515 баррелей было потеряно в результате столкновения и трехдневного пожара.

Логистическая компания также похвалила экипаж за то, что перед тем, как покинуть судно, он включил противопожарную систему.

Напомним, авария произошла утром 10 марта недалеко от берегов Британии в Северном море – столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно под флагом Португалии.

Авиационное топливо с танкера в результате аварии попало в море. Масштабы экологического бедствия пока неизвестны.

Один из членов экипажа грузового судна считается пропавшим без вести.

Позже владельцы судна сообщили, что капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером в Северном море у берегов Британии, является гражданином России.