В Латвії пропонують закрити вже два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Міністерство внутрішніх справ Латвії отримало пропозицію Державної прикордонної охорони щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" і "Гребньово".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Наразі латвійське МВС оцінює оптимальний обсяг обмежень у роботі прикордонних пунктів, можливі строки та обґрунтування, а також готує проєкт постанови уряду.

Як зазначили в МВС, безпека кордонів та ефективний контроль міграції в умовах гібридних загроз з боку Росії та Білорусі залишається актуальним завданням національної безпеки.

МВС Латвії підтримує і буде підтримувати надалі ініціативи, спрямовані на забезпечення більш ефективних заходів контролю на зовнішніх кордонах Латвії та ЄС.

Раніше стало відомо, що Держприкордонохорона Латвії звернеться до уряду з проханням тимчасово частково закрити пункт пропуску "Патернієкі" в Краславському краї на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти можливому незаконному перетину кордону.

Нагадаємо, у 2023 році президент Латвії заявляв про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.

А в 2023-24 роках закривали пункт "Сілене" на кордоні Латвії з Білоруссю.