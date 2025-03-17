В Латвии предлагают закрыть уже два пункта пропуска на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Латвии получило предложение Государственной пограничной охраны о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" и "Гребнево".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сейчас латвийское МВД оценивает оптимальный объем ограничений в работе пограничных пунктов, возможные сроки и обоснования, а также готовит проект постановления правительства.

Как отметили в МВД, безопасность границ и эффективный контроль миграции в условиях гибридных угроз со стороны России и Беларуси остается актуальной задачей национальной безопасности.

МВД Латвии поддерживает и будет поддерживать в дальнейшем инициативы, направленные на обеспечение более эффективных мер контроля на внешних границах Латвии и ЕС.

Ранее стало известно, что Госпогранохрана Латвии обратится к правительству с просьбой временно частично закрыть пункт пропуска "Патерниеки" в Краславском крае на границе с Беларусью, чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы.

Напомним, в 2023 году президент Латвии заявлял о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.

А в 2023-24 годах закрывали пункт "Силене" на границе Латвии с Беларусью.