Одіозній румунській Шошоаке закрили вʼїзд в Україну на три роки

Служба безпеки України заборонила в’їзд румунській політикині Діані Шошоаке, яка неодноразово відзначалась антиукраїнськими та проросійськими заявами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба СБУ.

Українська спецслужба звернула увагу на те, що Шошоаке пише листи главі Кремля Владіміру Путіну, в яких "вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави".

"Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах. Крім того, іноземка регулярно поширює наративи кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу", – ідеться в повідомленні.

У звʼязку з цим румунській політикині заборонили вʼїзд до України на три роки.

Діана Шошоаке, лідерка румунської партії S.O.S. România, відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Нещодавно вона написала Путіну листа, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти Румунії та заявила про претензії на частину української території.