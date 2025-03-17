Одіозна Шошоаке у жалобному одязі заспівала "Вічну пам'ять" демократії в Румунії

Одіозна антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке, вбрана у жалобний одяг, прийшла з похоронними вінками і свічкою до будівлі Конституційного суду Румунії, де розглядатимуть її апеляцію на рішення Виборчого бюро про недопуск до президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Шошоаке, яка є депутаткою Європейського парламенту", просила дозволити їй бути присутньою на засіданні суддів, але отримала відмову. У відповідь вона почала співати "Вічна пам’ять" перед будівлею установи, звинувачуючи Конституційний суд у "похованні демократії" в Румунії.

Eu nu cred ca este nebuna, doar isi bate joc de institutia in care activeaza, isi bate joc de functia pe care o detine si nu in ultimul rand, de cetatenii acestei tari care i-au dat un mandat pentru a-i reprezenta in Parlament. Isi bate joc de Romania. RUSINE, DIANA SOSOACA! pic.twitter.com/UmtUni7yGm – anca georgescu (@ancageorgescu5) March 17, 2025

Digi24

Вона назвала суддів Конституційного суду "злочинцями щодо румунської конституції" і звинуватила їх у знищенні демократії.

Шошоаке також оголосила, що звернеться за міжнародною підтримкою, і згадала Дональда Трампа і Владіміра Путіна, яким вона надіслала відкриті листи з проханням про допомогу.

Хоча вона намагалась привернути увагу ЗМІ до свого протесту, присутні журналісти вважали за краще проігнорувати захід і не стали вести пряму трансляцію.

Раніше того ж дня Шошоаке організувала пресконференцію, але її відвідуваність була низькою: багато журналістів відмовилися висвітлювати цей захід на знак протесту проти постійних нападок політикині на пресу.

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".