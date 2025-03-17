Одиозной румынской Шошоаке закрыли въезд в Украину на три года

Служба безопасности Украины запретила въезд румынскому политику Диане Шошоаке, которая неоднократно отмечалась антиукраинскими и пророссийскими заявлениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба СБУ.

Украинская спецслужба обратила внимание на то, что Шошоаке пишет письма главе Кремля Владимиру Путину, в которых "восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства".

"Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах. Кроме того, иностранка регулярно распространяет нарративы кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза", – говорится в сообщении.

В связи с этим румынскому политику запретили въезд в Украину на три года.

Диана Шошоаке, лидер румынской партии S.O.S. România, известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками.

Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другого депутата, скандировала "Верим в Бога" и держала икону. Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Недавно она написала Путину письмо, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты Румынии и заявила о претензиях на часть украинской территории.