Фіцо оголосив, що орендує на літо віллу в Хорватії, яку ЗМІ приписували йому

Словацький премʼєр Роберт Фіцо заявив, що поговорив телефоном із власником будинку у Хорватії, який ЗМІ назвали його власністю.

Про це він написав у блозі на сайті Pravda.sk, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо стверджує, що не володіє будинком у Хорватії, тому "не буде перепрошувати чи виправдовуватись перед ніким", хоча "вже тиждень перебуває на перших шпальтах усіх словацьких ЗМІ".

Премʼєр Словаччини також повідомив, що розмовляв по телефону з власником будинку в Хорватії та домовився з ним про оренду будинку для відпочинку влітку.

"Оскільки він здає його в оренду, то нехай він хоча б отримає якусь компенсацію за те лайно, яке наклали сумні обличчя словацької журналістики", – пояснив свій вчинок Фіцо.

Минулого тижня словацький премʼєр уже був змушений спростовувати повідомлення хорватських ЗМІ про те, що він нібито будує віллу в курортній Далмації.

Згідно з хорватським земельним кадастром, приписуваний Фіцо будинок офіційно належить Матею Гочнику і Матушу Моравчику. Останній – син відомого словацького футболіста Любомира Моравчика, який раніше був депутатом партії Фіцо Smer.

Любомир Моравчик раніше підтвердив Denník N, що його син є співвласником вілли в Хорватії, та заперечив, що будинок повʼязаний з премʼєром Словаччини.

Тим часом у словацькій опозиції звинуватили міністра оборони Роберта Каліняка в порушенні закону через відсутність у декларації про майно вілли в Хорватії, яка належить його дружині.