Фицо объявил, что арендует на лето виллу в Хорватии, которую СМИ приписывали ему

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что поговорил по телефону с владельцем дома в Хорватии, который СМИ назвали его собственностью.

Об этом он написал в блоге на сайте Pravda.sk, сообщает "Европейская правда".

Фицо утверждает, что не владеет домом в Хорватии, поэтому "не будет извиняться или оправдываться перед никем", хотя "уже неделю находится на первых полосах всех словацких СМИ".

Премьер Словакии также сообщил, что разговаривал по телефону с владельцем дома в Хорватии и договорился с ним об аренде дома для отдыха летом.

"Поскольку он сдает его в аренду, то пусть он хотя бы получит какую-то компенсацию за то дерьмо, которое наложили печальные лица словацкой журналистики", – объяснил свой поступок Фицо.

На прошлой неделе словацкий премьер уже был вынужден опровергать сообщения хорватских СМИ о том, что он якобы строит виллу в курортной Далмации.

Согласно хорватскому земельному кадастру, приписываемый Фицо дом официально принадлежит Матею Гочнику и Матушу Моравчику. Последний – сын известного словацкого футболиста Любомира Моравчика, который ранее был депутатом партии Фицо Smer.

Любомир Моравчик ранее подтвердил Denník N, что его сын является совладельцем виллы в Хорватии, и отрицал, что дом связан с премьером Словакии.

Тем временем в словацкой оппозиции обвинили министра обороны Роберта Калиняка в нарушении закона из-за отсутствия в декларации об имуществе виллы в Хорватии, которая принадлежит его жене.