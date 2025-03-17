На конференции в Брюсселе пообещали почти 6 млрд евро помощи Сирии

Участники девятой конференции по вопросам Сирии, которая состоялась 17 марта в Брюсселе, пообещали выделить всего 5,8 миллиарда евро на поддержку страны.

Об этом объявила еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица, передает "Европейская правда".

По словам Шуицы, конференция по вопросам Сирии "подтвердила нашу непоколебимую поддержку".

"Общая сумма обещанных грантов и займов для сирийского народа и региона достигла 5,8 миллиарда евро, из которых 2,5 миллиарда – это обещания о предоставлении грантов", – перечислила она.

Еврокомиссар отметила, что на Евросоюз и государства-члены приходится 80% всех грантов, которые получит Сирия.

Германия отдельно заявила, что выделит дополнительные 300 миллионов евро на помощь Сирии через структуры ООН.

Изменение политики Брюсселя в отношении Сирии началось после того, как в декабре 2024 года там был свергнут режим Башара Асада.

В январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.