"ЄвроПравда" увійшла до консорціуму, що готує тіньовий звіт під час вступних переговорів з ЄС

Видання "Європейська правда" разом із низкою українських аналітичних центрів, об’єднаних навколо "Лабораторії законодавчих ініціатив" (ЛЗІ), готуватиме так званий тіньовий звіт з моніторингу та оцінки прогресу України у сфері євроінтеграції за переговорними розділами 23 та 24.

Про це йдеться у пресрелізі проєкту, який поширили 18 березня його учасники.

Коаліція готуватиме моніторинг та оцінку прогресу України у сфері євроінтеграції за двома розділами кластера Fundamentals ("Засадничі питання" або "Основи"), який є ключовим для всього переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Йдеться про розділи 23 "Правосуддя та фундаментальні права" та 24 "Юстиція, свобода та безпека".

Результати моніторингу та оцінки прогресу України за обома розділами будуть викладені у цьогорічному тіньовому звіті (за термінологією ЄС – Shadow Report), який буде переданий Єврокомісії у той час, коли Брюссель готуватиме свій щорічний звіт щодо розширення, і стане джерелом альтернативної, незалежної оцінки прогресу України.

Це вже другий тіньовий звіт, який готує консорціум під проводом ЛЗІ. "Європейська правда" уперше запрошена до роботи консорціуму.

Звіт міститиме аналіз прогресу, досягнутого Україною за розділами 23 та 24, починаючи з моменту оприлюднення минулорічного звіту ЄК щодо розширення (а щодо розділу 23 – також прогрес у виконанні рекомендацій тіньового звіту 2024 року); детальний аналіз проблем, що виникли в процесі реформування за кожною сферою обох розділів; опис поточного стану справ у сферах державної політики за розділом 24 загалом та в окремих сферах за розділом 23 з погляду громадянського суспільства.

Робота здійснюватиметься у межах гранту Проєкту ЄС "Право-Justice", що імплементується Expertise France. До коаліції разом із "Європейською правдою" входять такі організації: Лабораторія законодавчих ініціатив, Transparency International Ukraine, Центр прав людини ZMINA, Адвокат майбутнього, Асоціація правників України.

Читайте також статті "Рейтинг Євроінтеграції-2024" та "Рейтинг Євроінтеграції-2023", у яких "ЄвроПравда" аналізувала прогрес у євроінтеграції України за попередні роки за офіційним звітом ЄС.